Комбат "Донбасу" вимагає від Міноборони бійців "за 30": "Залиште пацанів своїм матерям"

Командир добровольчого батальйону "Донбас" Семен Семенченко, якого раніше поранили у бою за Іловайськ, висунув 5 вимог до представників Міністерства оборони.

Семенченко у жорсткій формі вимагав допомогти його бійцям, які знаходяться в оточенні в Іловайську і забрати із зони АТО молодих бійців і відправити на Донбас людей віком 30-40 років, які "готові помирати за Батьківщину", передає ТСН.ua.

Також він вимагав надати бійцям добровольчих батальйонів військову техніку та важке озброєння.

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"Час біт закінчився у березні. Час автоматів закінчився у липні. Наразі час танків, протитанкових комплексів, ПЗРК і так далі", - заявив комбат.

Ще одна вимога Семенченка - налагодити взаємодію авіації, танків, артилерії, піхоти, ВСУ, батальйонів міліції, адже наразі вона "нижче за будь-яку критику".

Остання його вимога - підтримка Міноборони та Генштабу добровольчих батальйонів.