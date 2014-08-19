Стан Семена Семенченка стабільний, загрози життю немає – лікарі

Про це сьогодні повідомили у департаменті охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації.

За даними з департаменту, пораненого сьогодні в бою за Іловайськ доправили у Дніпропетровськ на лікування.

Семенченко отримав осколкові поранення у стегно та спину і перебуває в обласній клінічній лікарні імені Мечникова.

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Заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook написав, що операція Семенченка пройшла успішно і він хоче знову відправитися у зону АТО

«Тільки що переговорив з Семеном. Операція пройшла успішно. Так і рветься назад у бій. Каже, що у нього черга з добровольців у батальйон, хоче з кожним особисто попрацювати», – зазначив Філатов.