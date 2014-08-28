ОБСЄ: 190 вантажівок з гуманітарного конвою РФ не були перевірені

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві заявив керівник місії ОБСЄ у Ростовській області Поль Пікар.

«Якщо говорити про перший «гуманітарний конвой Росії, то з 227 вантажівок лише 37 пройшли прикордонний огляд. При цьому на наступний день вся колона, враховуючи неоглянуті вантажівки, розпочала рух через кордон. Решта вантажівок не була оглянута. РФ їх не оглянула, Червоний хрест – не оглянув, українська сторона не оглянула. І їх не супроводжували представники Червоного Хреста. 220 з них проїхали і повернулися наступного дня назад», - заявив представник ОБСЄ.

При цьому, за його, словами, три з 37 вантажівок, які пройшли інспекцію, були машинами забезпечення.

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«Коли вантажівки розпочали свій рух, ми зателефонували своїм колегам з Червоного хреста, вони повідомили, що не рухаються, а конвой почав рух без супроводу Червоного хреста», - сказав Пікар.

Також він повідомив, що спостерігачів ОБСЄ, які працюють у Ростовській області РФ, поки не було офіційно повідомлено про намір Росії відправити другий «гуманітарний конвой» в Україну.

«Ми поки не чули нічого офіційно. Поки не бачили їх на пункті пропуску. Але коли тільки вантажівки з'являться на кордоні, ми обов'язково повідомимо про це ОБСЄ», - уточнив Пікар.

Як повідомляв УНІАН, перша колона у складі 280 вантажівок з «гуманітарною допомогою» для жителів Донбасу прибула з Росії на кордон з Україною 14 серпня.

22 серпня російська влада оголосила, що більше не чекатиме на перевірку всього підготовленого ними гуманітарного вантажу Україною, і в односторонньому порядку відправила «КамАЗи» на Донбас.

У Червоному хресті повідомили, що їх представники не супроводжували вантажівки РФ в Україні, як було обумовлено раніше.

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24 серпня в Міністерстві оборони заявили, що на вантажівках російського «гуманітарного конвою» було вивезено обладнання з українських стратегічних заводів.

27 серпня на прес-конференції в Москві представник бойовиків, так званий «голова соціально-економічного штабу Народного фронту Новоросії» Денис Пушилін заявив, що в Донецьку очікують на другий російський «гуманітарний конвой».