Терористи вимагають відправити з Росії ще один "гуманітарний конвой"

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це на прес-конференції в Москві заявив представник бойовиків, так званий «голова соціально-економічного штабу Народного фронту Новоросії» Денис Пушилін.

«Потрібно констатувати, що допомога РФ тільки загасить пожежу, і вона повністю не вирішить ситуацію. Є необхідність, аби гуманітарні конвої продовжувалися... Другу частину конвою ми очікуємо в Донецьку», - сказав він.

При цьому Пушилін заявив, що на контрольованій «ДНР» території Україна не здійснює соціальне забезпечення громадян, а полиці магазинів порожні.

Читайте такожСБУ «захопила» близько 500 терористів в зоні АТО - ПушилінЗа його словами, його «соратники» мають намір створити безкоштовні їдальні для населення, аби не допустити, «коли люди помиратимуть з голоду».

Як повідомляв УНІАН, перша колона у складі 280 вантажівок з «гуманітарною допомогою» для жителів Донбасу прибула з Росії на кордон з Україною 14 серпня.

22 серпня російська влада оголосили, що більше не чекатиме на перевірку всього підготовленого ними гуманітарного вантажу Україною і в односторонньому порядку відправила КамАЗи на Донбас.

Українським прикордонникам і митникам росіяни дали проінспектувати лише 34 КамАЗи з майже 300 машин.

У Червоному Хресті повідомили, що їх представники не супроводжували вантажівки РФ до України, як було обумовлено раніше.

Читайте такожСША вважатиме провокацією відправлення ще одного "гуманітарного конвою" в УкраїнуОдностороннє рішення росіян відправити вантаж засудили США і ЄС, а НАТО заявило, що спосіб доставки цієї допомоги може свідчити про те, що насправді Росія хотіла допомогти проросійський бойовикам, а не мирним жителям на Донбасі.

25 серпня глава МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ має намір відправити цього тижня до України другий «гуманітарний конвой».

США заявили, що стурбовані планами Росії відправити черговий "гуманітарний конвой" до України і вважатимуть це провокацією.