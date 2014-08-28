Корабель "Донбас" збив російський безпілотник біля Маріуполя, ДПСУ посилює охорону моря

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

«В Азовському морі з метою прикриття морської ділянки державного кордону, недопущення висадки на узбережжя в межах Донецької, Запорізької та Херсонської областей збройних формувань, переміщення засобів терору та охорони рейдів портів Маріуполь, Бердянськ та Генічеськ, несуть службу 6 корабельно-катерних тактичних груп Морської охорони Держприкордонслужби", - сказано в повідомленні.

За даними РНБО, вчора о 21.00 кораблем «Донбас» Маріупольського загону Морської охорони в районі морського порту Маріуполь було збито російський безпілотник.