Корабель "Донбас" збив російський безпілотник біля Маріуполя, ДПСУ посилює охорону моря
14:27, 28 серпня 2014Політика
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Прикордонники посилили охорону кордону на Азовському морі для недопущення висадки терористів на узбережжя в межах Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Прикордонники посилили охорону моря / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.
«В Азовському морі з метою прикриття морської ділянки державного кордону, недопущення висадки на узбережжя в межах Донецької, Запорізької та Херсонської областей збройних формувань, переміщення засобів терору та охорони рейдів портів Маріуполь, Бердянськ та Генічеськ, несуть службу 6 корабельно-катерних тактичних груп Морської охорони Держприкордонслужби", - сказано в повідомленні.
За даними РНБО, вчора о 21.00 кораблем «Донбас» Маріупольського загону Морської охорони в районі морського порту Маріуполь було збито російський безпілотник.
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