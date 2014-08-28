У НАТО нарахували більше тисячі російських солдатів, які воюють на Донбасі (фото)

Про це повідомляє РАР з посиланням на AFP та Reuters.

За словами представника альянсу, російські солдати "підтримують сепаратистів та воюють разом з ними".

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це військовий офіцер НАТО заявив у штаб-квартирі Об'єднаних сил НАТО в Європі (SHAPE), що розташована у Монсі (Бельгія).

"З середини серпня є повідомлення про активну діяльність російських військових, які воюють в Україні. Ми оцінюємо, що станом на сьогодні в Україні перебуває більш ніж тисяча російських військових. Вони підтримують сепаратистів, воюючи з українською армією", - сказав він.

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Крім того, за словами офіцера, Росія збільшила обсяги поставок зброї та військової техніки сепаратистам.

"Якщо раніше ми бачили старі Т-64, то зараз танки Т-72", - зауважив Так.

При цьому офіцер показав супутникові знімки, які підтверджують його слова.

Він зауважив, що у даний час на кордоні з Україною нараховується близько 20 тис. російських військових.

Так констатував, що Росія реалізує нову стратегію, яка є "агресивною, не поважає міжнародні закони і є надзвичайно дестабілізуючою".

"Ця стратегія гібридної війни складається з трьох елементів: підривної діяльності (subversion), залякування (coercion) та традиційні військові дії", - заявив він.

До підривної він відніс як військову, так і не військову діяльність.

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"Ми це бачимо у формі пропаганди, кібер-активності, поведінки керівництва, порад та поведінки місцевого населення східної України. Росія надає сепаратистам зброю, техніку, вони направляють спеціальні сили, навчають, надають логістичної підтримку. Все це систематично спростовувалося", - сказав офіцер НАТО.

До залякування він відніс політичний та економічний тиск.

"Нагадаю вам про підвищення ціни на газ для України. Ми бачимо проведення військових навчань вздовж українського кордону та десятки тисяч військових вздовж кордону з Україною. Підривна діяльність та спонукання разом застосовується для того, щоб або окупувати територію, як ми бачимо в Криму, або для звичайного військового втручання, як ми бачили у Грузії", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що на Донбасі воюють близько 15-20 тисяч бойовиків.