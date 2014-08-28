В Україні з цієї осені відновлюється призов в армію

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні по завершенню засідання РНБО за участю президента Петра Порошенка повідомив журналістам заступник секретаря РНБО Михайло Коваль.

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"Рада вирішила відновити вже цієї осені призов на строкову службі до ЗСУ. При цьому призвані на строкову службу військовослужбовці будуть проходити військову службу, і не будуть залучатись до виконання бойових завдань в зоні АТО", - сказав він.

Як повідомлялося, останній призов до ЗСУ пройшов восени 2013 року. Навесні 2014 року призов проводився тільки у внутрішні війська МВС.

5 травня виконувач обов`язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав указ "Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави", яким передбачено відновлення призову в ЗСУ.