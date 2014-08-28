В Україні з цієї осені відновлюється призов в армію
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) прийняла рішення відновити з цієї осені призов до збройних сил України (ЗСУ).
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні по завершенню засідання РНБО за участю президента Петра Порошенка повідомив журналістам заступник секретаря РНБО Михайло Коваль.
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"Рада вирішила відновити вже цієї осені призов на строкову службі до ЗСУ. При цьому призвані на строкову службу військовослужбовці будуть проходити військову службу, і не будуть залучатись до виконання бойових завдань в зоні АТО", - сказав він.
Як повідомлялося, останній призов до ЗСУ пройшов восени 2013 року. Навесні 2014 року призов проводився тільки у внутрішні війська МВС.
5 травня виконувач обов`язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав указ "Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави", яким передбачено відновлення призову в ЗСУ.