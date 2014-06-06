У Міноборони роз’яснили особливості призову на строкову військову службу

Особливістю призова 2014 року є те, що він буде проходити в травні-липні 2014 року, внаслідок чого призовники, які закінчують навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та інших навчальних закладах, будуть підлягати призову на строкову службу, що обмежує їх можливість вступу до навчальних закладів.

За інформацією Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України, з метою організованого проведення призову громадян України на строкову службу та забезпечення конституційного права призовників на отримання освіти передбачено:

1. Призовників, які до 31 липня 2014 року закінчують навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, інших навчальних закладів та надали до військових комісаріатів заяви про вступ на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра до професійно-технічних та вищих навчальних закладів, завірених керівництвом навчального закладу, або довідки про реєстрацію щодо проходження зовнішнього незалежного оцінювання регіонального центру оцінювання якості освіти за місцем проходження тестування, протягом червня-липня поточного року не включати в план призову.

2. Призовників, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та вступних екзаменів не набрали відповідну кількість балів (не можуть бути прийняті на навчання до навчальних закладів) та придатні до військової служби за станом здоров’я, вважати такими, що підлягають призову на строкову військову службу.

3. Рекомендувати обласним та Київській міській призовним комісіям за поданням районних (міських) призовних комісій надавати відстрочки до чергового призову за частиною 15 статті 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» призовникам, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (результатами іспитів) можуть бути прийнятими на навчання у серпні місяці поточного року.