У Маріуполі на мітинг проти російського вторгнення вийшло 5 тисяч людей - нардеп

19:49, 28 серпня 2014
Політика
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Сьогодні у Маріуполі проходить антивоєнний мітинг.

В Мариуполе люди вышли на митинг против российской агрессии / facebook.com/egor.firsov

На акцію прийшли представники різних національностей: українці, росіяни, греки, євреї і т.д. Вони виступають проти військової агресії в Приазов'ї.

Про це повідомляє ТСН.

Чимало людей тримають в руках українські прапори. Також присутні розгорнули величезний синьо-жовтий стяг. Молодь одягнена у футболки з тризубами.

Також надійшла інформація про те, що мер Маріуполя Юрій Хотлубей хотів виступити перед громадою, але його освистали.

Як пише нардеп Єгор Фірсов, на мітинг вийшло близько 5 тисяч осіб.

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