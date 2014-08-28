У Маріуполі на мітинг проти російського вторгнення вийшло 5 тисяч людей - нардеп

На акцію прийшли представники різних національностей: українці, росіяни, греки, євреї і т.д. Вони виступають проти військової агресії в Приазов'ї.

Про це повідомляє ТСН.

Чимало людей тримають в руках українські прапори. Також присутні розгорнули величезний синьо-жовтий стяг. Молодь одягнена у футболки з тризубами.

Також надійшла інформація про те, що мер Маріуполя Юрій Хотлубей хотів виступити перед громадою, але його освистали.

Як пише нардеп Єгор Фірсов, на мітинг вийшло близько 5 тисяч осіб.