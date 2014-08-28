У Маріуполі на мітинг проти російського вторгнення вийшло 5 тисяч людей - нардеп
19:49, 28 серпня 2014Політика
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Сьогодні у Маріуполі проходить антивоєнний мітинг.
У Маріуполі люди вийшли на мітинг проти російської агресії / facebook.com/egor.firsov
На акцію прийшли представники різних національностей: українці, росіяни, греки, євреї і т.д. Вони виступають проти військової агресії в Приазов'ї.
Про це повідомляє ТСН.
Чимало людей тримають в руках українські прапори. Також присутні розгорнули величезний синьо-жовтий стяг. Молодь одягнена у футболки з тризубами.
Також надійшла інформація про те, що мер Маріуполя Юрій Хотлубей хотів виступити перед громадою, але його освистали.
Як пише нардеп Єгор Фірсов, на мітинг вийшло близько 5 тисяч осіб.
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