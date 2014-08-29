Обама запросив Порошенка у Білий дім - ЗМІ

Про це Обама заявив, виступаючи в Білому домі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зустріч стане першим візитом Порошенка до США з часів його інавгурації і, за словами Президента США, головним проявом єдності між США і Україною.

Обама в своєму виступі звинуватив Росію в ескалації насильства в Україні.

Читайте такожРосія ізольована більше, ніж за часів Холодної війни - ОбамаЗа словами Президента США, Росія навчає, озброює і фінансує бійців самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Він також зазначив, що це підтверджують нові супутникові знімки, які демонструють наявність військ РФ на території України.