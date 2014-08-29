Обама запросив Порошенка у Білий дім - ЗМІ
08:29, 29 серпня 2014Політика
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Президент США Барак Обама запросив Президента України Петра Порошенка відвідати Білий дім у вересні.
Президент США запросив Порошенка на зустріч / УНІАН
Про це Обама заявив, виступаючи в Білому домі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зустріч стане першим візитом Порошенка до США з часів його інавгурації і, за словами Президента США, головним проявом єдності між США і Україною.
Обама в своєму виступі звинуватив Росію в ескалації насильства в Україні.
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