Обама: Росія продовжує вторгнення в Україну

Про це заявив президент США Барак Обама під час свого виступу.

"Росія спровокувала конфлікт, Росія тренує бойовиків. Росія постачає їм озброєння. Росія фінансує їх. Це не внутрішній конфлікт", - цитує Обаму ТСН.

"При цьому Росія продовжує вторгнення в Україну", - говорить президент США, зазначаючи, що такі дії лише призведуть до додаткових витрат для Москви.

Читайте такожОбама і Меркель стривожені діями Росії в Україні

"Ми вже ввели санкції, які вдарили по Росії: інвестиційний клімат погіршився, в економіці спостерігається спад [...]. Росія вже ізольована так, як ніколи до цього з часів Холодної війни" , - зазначив Обама.

При цьому він повідомив, що США готові ввести нові санкції. За його словами, ці питання будуть обговорюватися з європейськими партнерами під час його візиту в Естонію наступного тижня, а також на саміті НАТО.