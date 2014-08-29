Обама: Росія продовжує вторгнення в Україну
Росія несе відповідальність за насильство на Сході України.
Про це заявив президент США Барак Обама під час свого виступу.
"Росія спровокувала конфлікт, Росія тренує бойовиків. Росія постачає їм озброєння. Росія фінансує їх. Це не внутрішній конфлікт", - цитує Обаму ТСН.
"При цьому Росія продовжує вторгнення в Україну", - говорить президент США, зазначаючи, що такі дії лише призведуть до додаткових витрат для Москви.
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"Ми вже ввели санкції, які вдарили по Росії: інвестиційний клімат погіршився, в економіці спостерігається спад [...]. Росія вже ізольована так, як ніколи до цього з часів Холодної війни" , - зазначив Обама.
При цьому він повідомив, що США готові ввести нові санкції. За його словами, ці питання будуть обговорюватися з європейськими партнерами під час його візиту в Естонію наступного тижня, а також на саміті НАТО.