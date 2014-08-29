Соціолог: В історії не буває фатальності - на заміну Путіну може прийти ліберал

Різкі зміни у політиці Росії можуть відбутися у будь-який момент.

Про це розповів соціолог Євген Головаха журналу "Новое время".

"В історії не буває фатальності. Різкі зміни можуть відбутися у будь-який момент. У 1983 році важко було уявити, що Радянський Союз розвалиться. А це означає, і зараз можливо те, що на зміну Путіну прийде ліберал", - вважає соціолог.

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Головаха каже, що Росія живе в умовах ринкової економіки та глобалізації, і поки триває боротьба цих двох тенденцій, є надія, що курс зміниться, коли Путіна змінить інший лідер.

"У Росії навіть зараз два табори. Є силовий блок - спецслужби та армія. Але є й економічний - набагато більш ліберальний, який розуміє, в яку прірву котиться країна. І коли санкції торкнуться бізнесменів, вони почнуть тиснути на економічний блок", - заявив експерт.

Повне інтерв'ю соціолога Євгена Головахи читайте 29 серпня у новому номері журналу "Новое время".