Бойовики очікують поставки з Росії ракетних комплексів «Точка-У» - штаб АТО

09:55, 29 серпня 2014
Політика
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Прес-сектретарь АТО спростував заяву бойовика "Бєса" про те, що терористи відбили у армії тактичну зброю "Точка-У".

Иллюстративное изображение: тактический ракетный комплекс

Терористи очікують поставок з Росії тактичних ракетних комплексів «Точка-У».

Про це повідомив у ранковому дайджесті речник АТО Леонід Матюхін.

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«Хочу зазначити, що заяви терориста «Бєса» про нібито відбиту в Збройних сил України тактичну зброю «Точка-У» є неправдою», - заявив він.

«Найімовірніше, в найближчий час він очікує поставки даного виду озброєння від своїх замовників»,- сказав речник АТО.

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