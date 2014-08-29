Бойовики очікують поставки з Росії ракетних комплексів «Точка-У» - штаб АТО

Терористи очікують поставок з Росії тактичних ракетних комплексів «Точка-У».

Про це повідомив у ранковому дайджесті речник АТО Леонід Матюхін.

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«Хочу зазначити, що заяви терориста «Бєса» про нібито відбиту в Збройних сил України тактичну зброю «Точка-У» є неправдою», - заявив він.

«Найімовірніше, в найближчий час він очікує поставки даного виду озброєння від своїх замовників»,- сказав речник АТО.