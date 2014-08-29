Бойовики очікують поставки з Росії ракетних комплексів «Точка-У» - штаб АТО
09:55, 29 серпня 2014Політика
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Прес-сектретарь АТО спростував заяву бойовика "Бєса" про те, що терористи відбили у армії тактичну зброю "Точка-У".
Ілюстративне зображення: тактичний ракетний комплекс "Точка У" / Фальшивомонетник / wikipedia.org
Терористи очікують поставок з Росії тактичних ракетних комплексів «Точка-У».
Про це повідомив у ранковому дайджесті речник АТО Леонід Матюхін.
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«Хочу зазначити, що заяви терориста «Бєса» про нібито відбиту в Збройних сил України тактичну зброю «Точка-У» є неправдою», - заявив він.
«Найімовірніше, в найближчий час він очікує поставки даного виду озброєння від своїх замовників»,- сказав речник АТО.
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