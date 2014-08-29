На території Зуївської ТЕС розірвалися два артилерійських снаряди

Два артилерійських снаряди розірвалися на території Зуївської ТЕС (входить до складу компанії ДТЕК).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДТЕК, 28 серпня о 12.40 вчергове було обстріляно артилерією місто Зугрес, і кілька снарядів розірвалися на території Зуївської ТЕС. Весь персонал станції було евакуйовано до бомбосховища, поранених і загиблих співробітників немає. Виробничі потужності теплоелектростанції не пошкоджені. ТЕС продовжує нести навантаження в об'єднаній енергетичній системі України.

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У компанії нагадали, що попередній обстріл ТЕС стався 25 серпня. Тоді в районі вугільного складу і мазутонасосної станції розірвалися снаряди. Осколками були пошкоджені мазутний резервуар, вибито вікна у будівлі мазутонаносної, вибито вікна галереї конвеєра паливоподачі. Жертв і потерпілих не було.