У центрі Донецька внаслідок обстрілу згоріли троє мирних жителів
19:22, 27 серпня 2014Політика
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У центрі Донецька внаслідок обстрілу в автомобілі на бульварі Тараса Шевченка згоріли троє мирних жителів.
У Донецьку згорів автомобіль з трьома людьми / facebook.com/ivan.prikhodko.9
Про це на своїй сторінці в Facebook близько 17.00 написав заступник голови Ворошиловської райради Донецька Іван Приходько.
«Калінінський район. Зараз. Троє згорілих мирних жителів в автомобілі. Пошкоджено будинки. Пряме влучення. Згорів Центр молоді. Страшно», - написав він і розмістив фотографії згорілих «Жигулів», пошкоджених житлових будинків і Палацу культури.
Нагадаємо, раніше в РНБО повідомили, щотерористи обстріляли три села в Донецькій області, загинули десятки людей.
Три людини загинуло під час влучання снаряду в центральну вулицю Донецька
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