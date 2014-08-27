У центрі Донецька внаслідок обстрілу згоріли троє мирних жителів

Про це на своїй сторінці в Facebook близько 17.00 написав заступник голови Ворошиловської райради Донецька Іван Приходько.

«Калінінський район. Зараз. Троє згорілих мирних жителів в автомобілі. Пошкоджено будинки. Пряме влучення. Згорів Центр молоді. Страшно», - написав він і розмістив фотографії згорілих «Жигулів», пошкоджених житлових будинків і Палацу культури.

Нагадаємо, раніше в РНБО повідомили, щотерористи обстріляли три села в Донецькій області, загинули десятки людей.