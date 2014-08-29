У Луганську бойовики 6 разів з "Градів" атакували позиції сил АТО - активіст

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, цю інформацію йому надали місцеві мешканці та члени його громадської організації, що стали очевидцями того, що відбувається.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Луганськ зайшли три колони російської військової техніки.