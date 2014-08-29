До Луганська зайшли три колони військової техніки з Росії - очевидці

До Луганська зайшли три колони військової техніки з Російської Федерації.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив глава громадської організації «Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі і члени його громадської організації. «Cьогодні до Луганська зайшли три колони з Російської Федерації через ВАУШ (Вище військове авіаційне училище штурманів), загалом 250-300 одиниць техніки», - сказав Снєгирьов.