До Луганська зайшли три колони військової техніки з Росії - очевидці
09:39, 29 серпня 2014Політика
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Колони зайшли через авіаційне училище в Луганську.
REUTERS
До Луганська зайшли три колони військової техніки з Російської Федерації.
Про це кореспондентові УНІАН повідомив глава громадської організації «Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.
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За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі і члени його громадської організації. «Cьогодні до Луганська зайшли три колони з Російської Федерації через ВАУШ (Вище військове авіаційне училище штурманів), загалом 250-300 одиниць техніки», - сказав Снєгирьов.
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