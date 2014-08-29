РНБО: За добу відбулося 35 боїв з терористами (карта АТО)

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО.

"На всіх ділянках боїв протягом останньої доби сили АТО 35 разів вступали у вогневий контакт з терористами районі н.п. Круглик, Ленінське, Петровське, Майорськ, Новобахмутівка, Мар’їнка, Тоненьке, Березове, Червона Поляна, Комісарівка, Георгіївка, Маломиколаївка, Авдіївка, аеропортів «Донецьк» та «Луганськ»", - говориться в повідомленні.

Читайте такожЗ початку АТО загинули 789 українських військовихТакож учора о 15:40 в районі українського села Патріотичне відбувся бій між підрозділом мобільного прикордонного загону Держприкордонслужби та росіянами, які позначили своїх бійців білими пов’язками на обох рукавах, а техніку білим кругом. Під натиском прикордонників противник відступив в бік Новоазовська, а потім 50 хвилин обстрілював з установок «Град» села Безіменне та Самсонове.

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