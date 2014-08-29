Військові РФ майже годину обстрілювали два українські села після невдалої атаки на прикордонників

14:26, 29 серпня 2014
Політика
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Під натиском прикордонників противник відступив у бік Новоазовська.

REUTERS

Вчора російські військові підрозділи майже годину обстрілювали два українських села після невдалої атаки на прикордонників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Вчора о 15.40 в районі українського села Патріотичне відбувся бій між підрозділом мобільного прикордонного загону Держприкордонслужби та росіянами, які позначили своїх бійців білими пов’язками на обох рукавах, а техніку - білим колом. Під натиском прикордонників противник відступив у бік Новоазовська. Через годину після бою розлючені росіяни 50 хвилин обстрілювали з установок «Град» села Безіменне, Самсонове", - сказав Лисенко.

За його словами, загалом на всіх ділянках боїв впродовжд останньої доби сили АТО 35 разів вступали у вогневий контакт з терористами в районі населених пунктів Круглик, Ленінське, Петровське, Майорськ, Новобахмутівка, Мар’їнка, Тоненьке, Березове, Червона Поляна, Комісарівка, Георгіївка, Маломиколаївка, Авдіївка, аеропортів «Донецьк» та «Луганськ».

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