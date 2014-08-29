Військові РФ майже годину обстрілювали два українські села після невдалої атаки на прикордонників

Вчора російські військові підрозділи майже годину обстрілювали два українських села після невдалої атаки на прикордонників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Вчора о 15.40 в районі українського села Патріотичне відбувся бій між підрозділом мобільного прикордонного загону Держприкордонслужби та росіянами, які позначили своїх бійців білими пов’язками на обох рукавах, а техніку - білим колом. Під натиском прикордонників противник відступив у бік Новоазовська. Через годину після бою розлючені росіяни 50 хвилин обстрілювали з установок «Град» села Безіменне, Самсонове", - сказав Лисенко.

За його словами, загалом на всіх ділянках боїв впродовжд останньої доби сили АТО 35 разів вступали у вогневий контакт з терористами в районі населених пунктів Круглик, Ленінське, Петровське, Майорськ, Новобахмутівка, Мар’їнка, Тоненьке, Березове, Червона Поляна, Комісарівка, Георгіївка, Маломиколаївка, Авдіївка, аеропортів «Донецьк» та «Луганськ».