Путін назвав анексію Криму "відновленням історичної справедливості"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на форумі "Селігер-2014". "Як люди об'єдналися під час кримський подій, коли всі відчули - ми праві, ми повинні відновлювати історичну справедливість, яка була порушена з незаконною передачею Криму Україні", - сказав Путін.

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За його словами, за радянськими законами, таке рішення потрібно було прийняти через Верховну раду республік, а все було вирішено в президії.

Він також заявив, що Росії потрібно було захистити російських співвітчизників. "Ми його не анексували, не забирали, а дали людям висловитися і прийняти рішення", - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого 2014 року озброєні люди без розпізнавальних знаків блокували і захоплювали військові, прикордонні державні об'єкти в Криму. 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ. Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.