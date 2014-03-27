Світ не приймає анексію Криму - постпред США в ООН
Постійний представник США при ООН Саманта Пауер вважає, що ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції щодо територіальної цілісності України свідчить про те, що світ не сприйме анексію Криму Росією.
"Сьогоднішня резолюція ООН дала зрозуміти: світ не прийме незаконної анексії Росією Криму", - написала вона у своєму Твіттері.
Президент Литви Даля Грібаускайте в Твіттері написала: "Резолюція ООН назвала дії Росії в Криму незаконними! 100 держав звинуватили в жорстокій анексії".
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В.о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця, який був присутній в Генасамблеї ООН, подякував всім, хто підтримав територіальну цілісність країни. "100 голосів "за"! 100% підтримка України! Спасибі!" - написав він у своєму Твіттері.
Нагадаємо, Генасамблея ООН більшістю голосів підтримала резолюцію щодо територіальної цілісності України. За прийняття документа проголосували 100 держав, проти - 11, утрималися - 58.