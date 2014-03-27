Світ не приймає анексію Криму - постпред США в ООН

"Сьогоднішня резолюція ООН дала зрозуміти: світ не прийме незаконної анексії Росією Криму", - написала вона у своєму Твіттері.

Президент Литви Даля Грібаускайте в Твіттері написала: "Резолюція ООН назвала дії Росії в Криму незаконними! 100 держав звинуватили в жорстокій анексії".

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В.о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця, який був присутній в Генасамблеї ООН, подякував всім, хто підтримав територіальну цілісність країни. "100 голосів "за"! 100% підтримка України! Спасибі!" - написав він у своєму Твіттері.

Нагадаємо, Генасамблея ООН більшістю голосів підтримала резолюцію щодо територіальної цілісності України. За прийняття документа проголосували 100 держав, проти - 11, утрималися - 58.