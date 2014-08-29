Деякі члени НАТО погодилися через фонди фінансувати реформування ЗСУ

Про це Расмуссен сказав сьогодні у Брюсселі після засідання Комісії Україна-НАТО, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо надання допомоги альянсу Україні.

"Вже на сьогоднішньому засіданні декілька союзників заявили про свій конкретний внесок у ці фонди, і на саміті у Вельсі буде більше таких повідомлень. Ці фонди допоможуть Україні в реформуванні та модернізації Збройних сил з тим, щоб зробити їх сильнішими, щоб захистити Україну", - заявив генсек НАТО.Читайте такожРасмуссен: Україна може стати членом НАТО

За його словами, з цих фондів фінансуватимуть "конкретні ініціативи у чотирьох сферах: логістика, контроль за управлінням, кібер-захист та допомога військовим, включаючи поранених".

"На саміті у Вельсі ми ухвалимо рішення, як ми будемо поглиблювати наше співробітництво з Україною", - наголосив Расмуссен.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що країни-члени НАТО ухвалили рішення створититри трастові фонди для України, рішення стосовно їх наповнення та використання буде прийнято найближчим часом.