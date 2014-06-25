НАТО створить для України три трастові фонди - Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Брюсселі на прес-конференції в штаб-квартирі НАТО по завершенню засідання Комісії Україна-НАТО.

«НАТО ухвалило рішення створити не один, а три трастові фонди. Подальше рішення по їх наповненню та використанню буде прийнято найближчим часом», - сказав Клімкін.

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Разом з тим український міністр не повідомив інших деталей, як він зазначив, на прохання союзників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Альянс залишається вірним підтримці України і ухвалив пакет заходів, спрямованих на посилення української обороноздатності.