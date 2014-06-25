НАТО створить для України три трастові фонди - Клімкін
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін стверджує, що НАТО ухвалило рішення створити три трастові фонди для України, рішення стосовно їх наповнення та використання буде прийнято найближчим часом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Брюсселі на прес-конференції в штаб-квартирі НАТО по завершенню засідання Комісії Україна-НАТО.
«НАТО ухвалило рішення створити не один, а три трастові фонди. Подальше рішення по їх наповненню та використанню буде прийнято найближчим часом», - сказав Клімкін.
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Разом з тим український міністр не повідомив інших деталей, як він зазначив, на прохання союзників.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Альянс залишається вірним підтримці України і ухвалив пакет заходів, спрямованих на посилення української обороноздатності.