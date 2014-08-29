Німеччина вперше заговорила про "військову інтервенцію" РФ в Україну

У зв'язку з останніми подіями в Україні уряд Німеччини уперше заговорив про "військову інтервенцію " з боку Росії. "Ми очікуємо пояснень від Росії щодо повідомлень про неодноразові порушення українських кордонів, які в підсумку свідчать про військову інтервенцію", - заявив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт на прес-конференції у Берліні, передає Deutche Welle.

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Він додав, що опосередковані свідчення "присутності росіян та використання російських озброєнь" були вже й раніше, зараз підстави для таких тверджень стали більш вагомими. Такий розвиток подій є "дуже серйозним і нічим не виправданим", наголосив речник німецького уряду.

Штеффен Зайберт підтвердив попередню заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель про намір обговорити на екстреному саміті ЄС нові санкції проти Росії. Водночас можливість поставок озброєнь Україні речник відкинув.