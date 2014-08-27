Меркель зажадала від Путіна пояснень перебування військових РФ в Україні

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті німецького уряду, передає Deutsche Welle.

"Вона наголосила на великій відповідальності Росії за деескалацію ситуації та контроль за її кордонами", - повідомив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт. За його словами, німецька канцлерка наполягала у розмові з Путіним на інтенсифікації роботи "контактної групи" за участю представників ОБСЄ, Росії та України задля ефективної охорони кордонів та припинення вогню.

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"Путін поінформував канцлерку ФРН про основні результати зустрічі глав держав Митного союзу з президентом України та представниками Європейського Союзу 26 серпня у Мінську", - повідомляється на сайті Кремля.

У повідомленні Москви наголошується, що розмова відбулась за ініціативи німецької сторони. Обидва лідери "висловились на користь найшвидшого припинення кровопролиття, виправлення гуманітарної ситуації на південному сході України та необхідності переходу на шлях політичного врегулювання", повідомляють у Кремлі.