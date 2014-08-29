СБУ затримала коригувальника обстрілу «Градами» сил АТО під Маріуполем.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

«Спецгрупа СБУ при штабі АТО у селі Талаківка поблизу м. Маріуполя затримала громадянина України «П», 1971 р.н., координатора агентурної мережі, яка діяла в інтересах терористичної організації «ДНР»,- йдеться в повідомленні.Читайте такожВійськові затримали коригувальника вогню бойовиків, який прикидався мирним жителем

За даними СБУ, агентурна група під керівництвом «П», починаючи з 26 серпня, щоденно збирала та передавала бойовикам інформацію про підрозділи ЗС України та Національної гвардії – чисельність особового складу, озброєння та стан бойової техніки, які розташовані поблизу м. Новоазовськ.

28 серпня зловмисник передав терористам координати бойової техніки ЗС України. За цією інформацією було нанесено удари по позиціях сил АТО системою залпового вогню БМ 21 «Град», повідомили в Службі безпеки.

Під час обшуку помешкання «П» вилучено стрілецьку зброю, набої та приціл для снайперської гвинтівки. Тривають слідчі дії.