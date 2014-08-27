В Україну з РФ прорвалася колона з "Градами", КамАЗами та "Уралами" з живою силою

Протягом доби російська сторона продовжувала процес перекидання військової техніки до прикордонних з Україною районів, у першу чергу, до Ростовської області.

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"У той же час, відмічається зменшення військової присутності підрозділів Збройних Сил Російської Федерації у прикордонних районах Бєлгородської, Курської, Воронезької та Брянської областей цієї країни", - зазначається у повідомленні.

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Військові отримали дані щодо руху колони техніки в кількості до 100 одиниць (танки, БТР, РСЗВ «Град», БМП) по дорозі сполученням «Старобешеве – Тельманове» в напрямку н.п. Тельманове. Відмічається наявність наступних розпізнавальних знаків на техніці: кола чи трикутники білого кольору.

"За наявними даними, на виїзді з населеного пункту Побєда розгорнуто штаб батальйонної тактичної групи Збройних Сил Російської Федерації. В населений пункт Амвросіївка зайшло 5 БТР та 1 «Камаз» з живою силою", - повідомляють у штабі.

З території Росії через населений пункт Дібровка в в сторону Дмитрівки прослідувала колона: 6 РСЗВ «Град», 8 тентованих «КАМАЗів», 2 «Урали» з живою силою.