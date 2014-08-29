Ромпей: Порошенко виступить перед лідерами ЄС у Брюсселі

19:46, 29 серпня 2014
Політика
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Президент Петро Порошенко виступить перед лідерами Європейського союзу на екстреному засіданні глав держав і урядів країн ЄС 30 серпня.

REUTERS

"Президент Порошенко запрошений для виступу перед лідерами ЄС в суботу по ситуації в Україні", - повідомив у своєму "Твіттері" президент Європейської ради Герман Ван Ромпей.

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Раніше прес-служба глави держави підтвердила, що українське питання може стати предметом окремого обговорення для глав держав і урядів країн ЄС.

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