Ромпей: Порошенко виступить перед лідерами ЄС у Брюсселі

"Президент Порошенко запрошений для виступу перед лідерами ЄС в суботу по ситуації в Україні", - повідомив у своєму "Твіттері" президент Європейської ради Герман Ван Ромпей.

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Раніше прес-служба глави держави підтвердила, що українське питання може стати предметом окремого обговорення для глав держав і урядів країн ЄС.