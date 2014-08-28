Кемерон і Ромпей домовилися посилити тиск на Росію

Про це йдеться в заяві британського уряду, повідомляє ZN.UA.

"По ситуації в Україні обидва лідери погодилися, що ЄС повинен продовжувати тиснути на президента з метою домогтися деескалації ситуації", - наголошується в заяві.

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У заяві британський уряд також нагадав про результати недавніх переговорів між Кемероном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Європейські глави зійшлися на думці, що "військового розв'язання кризи бути не може", а керівництву РФ "належить почати добросовісні переговори, мета яких - пошук політичного рішення".