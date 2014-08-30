Ймовірність наступу на Маріуполь залежить від "ступеня ідіотизму" Путіна - Геращенко

Радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі Першого Національного каналу заявив, що ймовірність наступу російських війск на Маріуполь залежить від декількох факторів, зокрема від "ступеня ідіотизму" Володимира Путіна, передає TВi.ua.

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"Я не раджу російським військам прямувати до Маріуполя, там перебувають наш добровольчий батальйон "Азов", добровольчий батальйон "Дніпро", Національна гвардія. І ми зробимо все, щоби не здати міста. Хлопці – я з ними говорив – кажуть: "Ми не здамося, ні кроку назад" і що Маріуполь стане могилою для російських окупантів", – заявив Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, тисячі маріупольців допомагають військовим укріплювати місто через загрозу вторгнення росіян.

Містяни копають траншеї та протитанкові рови, чоловіки будують блокпости, жінки шиють одяг для снайперів.

Усе тому, що лише за 20 км на схід від міста стоять близько 60 російських танків, перефарбованих у кольори терористів "ДНР". Маріупольці, попри невтішні новини, мобілізувалися на підтримку українських військових. Допомагати будувати укріплення прийшли тисячі волонтерів.