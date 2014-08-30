Тисячі маріупольців допомагають військовим укріплювати місто через загрозу вторгнення росіян

Містяни копають траншеї та протитанкові рови, чоловіки будують блокпости, жінки шиють одяг для снайперів, передає ТСН.

Усе тому, що лише за 20 км на схід від міста стоять близько 60 російських танків, перефарбованих у кольори терористів "ДНР".

Маріупольці, попри невтішні новини, мобілізувалися на підтримку українських військових. Допомагати будувати укріплення прийшли тисячі волонтерів.

"Це наше місто. Треба захистити наше місто хоч тим, чим можемо", - каже один із місцевих мешканців.

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"Багато людей, які хочуть допомогти військовим. Але, як завжди, не вистачає технічного супроводу. Бракує мішків, деревини", - розповів інший.

Військові ентузіазм маріупольців оцінили.

"Ми дуже вдячні цивільним, що вони підтримують. Також ми дякуємо, що допомагають у побудові інженерних конструкцій на захист свого міста", - прокоментував один із військових.

Додатково охорону міста посилили з моря. Прикордонникам видали протитанкові ракети, котрими можна зупинити наступ важкої бронетехніки.

Тим часомчастина містян воліє все ж таки виїхати подалі від потенційної небезпеки. Черг і паніки не спостерігається, але квитки на автовокзалі на ближчу добу розпродані в усі напрямки.

Панічні настрої намагаються створити російські ЗМІ. Деякі телеканали поширили інформацію про те, що Маріуполь уже фактично оточений. Зокрема відрізана траса до Запоріжжя. Однак журналісти проїхалися цією дорогою та переконалися, що вона повністю контролюється силами АТО.

Так само немає боїв у напрямку Бердянська, про які повідомляють росіяни. Натомість у Маріуполь прибули додаткові спостерігачі ОБСЄ.