Євросоюз у вересні присвятить порядок денний Україні

Європейський Союз присвятить свій порядок денний вересня Україні.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на прес-конференції за результатами його одноденного візиту до Брюсселя, передає власний кореспондент УНІАН.

"Визначено політичний порядок денний на найближчий місяць: де-факто, він буде присвячений Україні”, - зазначив глава держави.

За його словами, 1 та 6 вересня відбудуться міністерські консультації з питань енергетики, 12-го відбудеться "остаточне рішення з пошуку узгодженої позиції щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, яке дасть можливість зменшити вірогідність закриття інших ринків для України".

Читайте такожПорошенко: Україна отримає від ЄС додатково ще один мільярд євроКрім того, Порошенко заявив про намір у середині вересня внести на ратифікаціюдо Верховної Ради Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.