Президент Єврокомісії Баррозу відвідає Україну 12 вересня - Порошенко
20:43, 30 серпня 2014Політика
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Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу відвідає Україну 12 вересня,а вже за ним Києв відвідає низка європейських лідерів.
REUTERS
Про це повідомив президент України Петро Порошенко у суботу на прес-конференції у Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.
”За моїм запрошенням в Україну прибуде низка європейських лідерів. 12 числа відбудеться візит президента Баррозу, у вересні – президента Ради ЄС Хермана Ван Ван Ромпея, найближчим часом – прем’єр-міністра Італії Ренці, президента Європейського парламенту Шульца та інших лідерів держав та інституцій ЄС для демонстрації повної підтримки України”, - зазначив Порошенко.
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