Президент Єврокомісії Баррозу відвідає Україну 12 вересня - Порошенко

Про це повідомив президент України Петро Порошенко у суботу на прес-конференції у Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

”За моїм запрошенням в Україну прибуде низка європейських лідерів. 12 числа відбудеться візит президента Баррозу, у вересні – президента Ради ЄС Хермана Ван Ван Ромпея, найближчим часом – прем’єр-міністра Італії Ренці, президента Європейського парламенту Шульца та інших лідерів держав та інституцій ЄС для демонстрації повної підтримки України”, - зазначив Порошенко.