Україна і Європарламент домовилися синхронно ратифікувати Угоду про асоціацію

Президент України Петро Порошенко та президент Європейського Парламенту Мартін Шульц на зустрічі у Брюсселі домовились про те, що ратифікація Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі Україна - ЄС відбуватиметься у Верховній Раді та Європейському парламенті синхронно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Порошенко подякував Шульцу за підтримку цієї ініціативи.

«Це буде визначний день для України і Європи», – сказав Порошенко в інтерв’ю журналістам після зустрічі.

Він також повідомив, що Україна запросила Європарламент направити своїх спостерігачів до нашої держави для спостереження за перебігом передвиборчої кампанії та ходом виборів до Верховної Ради України 26 жовтня.

«Ми разом зробимо все можливе, щоб ці парламентські вибори були дійсно прозорими, справедливими і стали справжнім волевиявленням громадян», - наголосив Президент.

Читайте такожПрезидент Єврокомісії Баррозу відвідає Україну 12 вересня - ПорошенкоПорошенко подякував Шульцу за «інтерес до ситуації в нашій державі». Він вислови сподівання, що запланований на 12 вересня візит Президента Європарламенту в Україну продемонструє солідарність європейців з українським народом.

«Я ніколи не бачив Європу такою єдиною, як зараз, коли вона об’єдналася у солідарності з Україною», - сказав глава держави.