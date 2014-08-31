Євросоюз закликав Росію негайно вивести війська з України

Європейський Союз закликає Росію негайно вивести свої війська з України.

Про це йдеться у висновках Європейської Ради, ухвалених за результатами засідання, яке відбулося у суботу, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

„Європейська Рада залишається вкрай стурбованою триваючими і все більш запеклими боями на східній Україні та продовжує рішуче засуджувати незаконну анексію Криму. Вона засуджує зростаючі потоки бойовиків і зброї з території Російської Федерації на східну Україні, а також агресію з боку російських збройних сил на території України. Вона закликає РФ негайно вивести всі свої військові сили і засоби з України”, - сказано у висновках.

Європейський Союз знову заявив про нагальну необхідність „стійкого політичного рішення, заснованого на повазі суверенітету України, територіальної цілісності, єдності та незалежності”.

„Європейська Рада підкреслює важливість негайної реалізації мирного плану президента Порошенка. Перший крок повинен складатися зі взаємно узгодженого припинення вогню, відновлення українського контролю за кордонами, негайного припинення потоків зброї, обладнання і військового персоналу з Російської Федерації в Україну, а також термінового звільнення всіх заручників, які утримуються незаконними озброєними групами, та ув'язнених, що утримуються в Російській Федерації”, - констатує ЄС.

Читайте такожПереговори про врегулювання ситуації на Донбасі поновляться в понеділокКрім того, Європейська Рада знову закликала до „негайного, безпечного і безперешкодного доступу до місця аварії MH17 в рамках угоди про припинення вогню”. „Європейська Рада ще раз висловлює свою підтримку цінним зусиллям Організації з безпеки і співробітництва в Європі”, - додається у висновках.