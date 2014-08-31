Єврокомісія за тиждень підготує нові санкції проти Росії

„Ми вже ухвалили санкції так званої третьої стадії, які мають значний вплив на російську економіку. Європейська Рада раніше сказала, що готова зробити подальші значні кроки у світлі розвитку ситуації на місці і просить Європейську комісію разом зі Зовнішньою службою терміново розпочати підготовчу роботу та представити пропозиції для оцінки в рамках тижня”, - сказав президент Європейської Ради Херман Ван Ромпей у неділю в Брюсселі по завершенні саміту ЄС.

Він наголосив, що за останні три дні ситуація на сході України драматично погіршилася. „Всі зусилля зараз мають бути спрямовані на припинення кровопролиття та запобігти найгіршому. ЄС надзвичайно занепокоєний інтенсивними боями, потоками бойовиків та зброї з Росії на схід України та присутністю російських збройних сил на українській території”, - наголосив Ромпей.

Читайте такожРішучі дії ЄС можуть зупинити агресію Росії проти України - ПорошенкоПрезидент Європейської Ради уточнив, що у висновках сказано, що подальші кроки залежать від розвитку ситуації на місці. „Ми оцінимо ситуацію, яка погіршується, кожного дня, але не має конкретного критерію (що саме буде слугувати приводом для застосування санкцій). Але я можу запевнити, що кожен добре знає, що ми повинні реагувати швидко”, - наголосив він

Ромпей також деталізував, що підготовча робота буде зроблена також і державами-членами. „Це значить, що ми розпочнемо консультації з державами-членами на початку тижня, щоб ми були готові за тиждень. Потім Рада чи постійні представники країн ЄС ухвалять рішення”, - зазначив президент Європейської Ради.