Батальйон "Крим" заявляє про великі втрати при прориві оточення під Іловайськом

Про це повідомляє сторінка батальйону в Facebook.

"Ось такий "зелений коридор" дала Росія. Сотні трупів, десятки в полоні", - підписані фотографії з поля бою, викладені на сторінці.

Читайте такожРНБО: "Коридорів" для відводу сил АТО з-під Іловайська немає"Коридору ніякого не було, колону тупо почали розстрілювати. Ми пробили 2 кільця оточення, змогли вийти", - йдеться в попередньому повідомленні.

Раніше радник міністра оборони України Олександр Данилюк заявив, що Іловайськ російські спецслужби намагаються використовувати для дестабілізації ситуації в країні в цілому, підриву довіри до керівництва Міноборони, командування Збройних Сил України та оперативного командування АТО.