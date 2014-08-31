Батальйон "Крим" заявляє про великі втрати при прориві оточення під Іловайськом
09:23, 31 серпня 2014Політика
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У батальйоні "Крим" повідомляють, що "ніякого" коридору для виведення оточених українських силовиків не було, всі колони на виїзді обстрілювалися, загинуло багато людей.
Колони відразу починали обстрілювати / ФБ батальйон Крим
Про це повідомляє сторінка батальйону в Facebook.
"Ось такий "зелений коридор" дала Росія. Сотні трупів, десятки в полоні", - підписані фотографії з поля бою, викладені на сторінці.
Читайте такожРНБО: "Коридорів" для відводу сил АТО з-під Іловайська немає"Коридору ніякого не було, колону тупо почали розстрілювати. Ми пробили 2 кільця оточення, змогли вийти", - йдеться в попередньому повідомленні.
Раніше радник міністра оборони України Олександр Данилюк заявив, що Іловайськ російські спецслужби намагаються використовувати для дестабілізації ситуації в країні в цілому, підриву довіри до керівництва Міноборони, командування Збройних Сил України та оперативного командування АТО.
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