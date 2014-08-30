Обстановка навколо Іловайська нагнітається для дискредитації командування - радник міністра

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в суботу повідомив журналістам радник міністра оборони України Олександр Данилюк.

«Іловайськ російські спецслужби намагаються використовувати для дестабілізації ситуації в країні в цілому, підриву довіри до керівництва Міноборони, командування Збройних Сил України та оперативного командування АТО», - сказав Данилюк.

За його словами, перед бойовиками поставлено завдання знищити українських військових під Іловайськом для того, щоб розпочати заздалегідь підготовлені акції протесту у Києві із захопленням адмінбудівель.

«Здійснюються спроби знищити всю групу, яка там є, щоб потім на хвилі частково інспірованих, частково заздалегідь організованих протестів почати акції прямої дії в Києві», - додав радник.

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При цьому він відкинув звинувачення в тому, що керівництво Міноборони свідомо завело військових в пастку під Іловайськом для того, щоб послабити добровольчі батальйони.

«Якщо б Генштаб дійсно мав такі наміри, то не влаштовував би 6-денний серіал», - сказав Данилюк, зазначивши, що в оточенні, крім бійців добровольчих батальйонів перебувають безліч кадрових українських військових.

Він також закликав українських громадян тверезо оцінювати ситуацію і не піддаватися паніці. При цьому Данилюк підкреслив, що після завершення операції в Іловайську Міноборони буде ініціювати розслідування стосовно осіб, які не раз розголошували оперативну інформацію, в результаті чого гинули українські військові.