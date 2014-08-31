Бойовики збираються вивозити українських військовополонених до РФ і фабрикувати проти них справи

Терористи хочуть створити в Донецьку за активної допомоги з Москви "ізолятор допитів", де будуть вибивати зізнання з українських військовополонених, потім перевозитимуть їх на територію Росію, де "заарештовуватимуть" ніби за незаконний перетин кордону. А вже потім влаштовуватимуть показові судові процеси, повідомляє ТСН.ua.

Про це йдеться у вчорашній телефонній розмові глави координаційного центру допомоги так званій "Новоросії" в м. Москва Олексія Маркова з "прем'єр-міністром" терористичної організації "Донецька народна республіка" Олександром Захарченком. Запис цієї перехопленої розмови сьогодні на брифінгу в Києві оприлюднив речник РНБО Андрій Лисенко, передає кореспондент ТСН.

Марков у розмові зазначив, що країни Заходу невдовзі мають визнати "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями. Тож відповідно, всі держави та приватні особи, які їм допомагатимуть, підпадуть під санкції.

"Влада РФ намагається працювати на випередження. І їм поставили завдання в найближчий час зібрати масив даних (фото, відео), покази зізнання військовополонених Новоросії. На мене вийшли люди зі Слідчого комітету РФ з проханням здійснити контакт з керівництвом ДНР щодо трьох питань", - сказав Марков Захарченку.

По-перше, працівники Слідчого комітету РФ планують допитати на території Донбасу українських військових, яких терористи взяли у полон, щоб потім перекинути їх у Росії, там "затримати" і провести гучні судові процеси за незаконний перетин кордону.

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"Друге. Вони дуже сильно просять зібрати будь-яку можливу інформацію про громадян РФ, які воюють на стороні України. Їм дали чіткий наказ про початок активних оперативних заходів щодо цих громадян. Перші арешти по Москві та Санкт-Петербургу вже відбулися. Завдання - повністю залишити без підтримки ту сторону, хоча б на территорії РФ", - зазначив Марков.

Крім того, координатор терористів із Москви зазначив, що Росія готова неофіційно послати на Донбас кількох досвічених працівників Слідчого комітету.

"Щоб надати допомогу органам слідства "Новоросії", що почали формуватися, і для проведення допитів, всіх оперативних заходів на території. Але за умови, звісно, що це не буде поруч десь із лінією фронту. В ідеалі, якщо влада "Новоросії" зможе надати невелике приміщення з невеликим підвалом для тимчасового тримання особливо цікавих військовополонених. Люди зі Слідчого комітету готові надати будь-яку допомогу - матеріально-технічну, допомогу людьми, для того, щоб проводити "фільтрацію" полонених і, можливо, зі згоди керівництва "Новоросії", окремі ці полонені будуть несподівано "випливати" на території РФ, де їх будуть моментально арештовувати за незаконний перетин кордону", - наголосив Марков.

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Координатор повідомив Захарченку, що він "уже встиг переговорити з "Клоуном". Йому також ця ідея сподобалася". Захарченко перепитав, з ким переговорив Марков. Той уже уточним, що з "Царем".

Марков із Захарченком домовилися, що працівники Слідчого комітету прибудуть до українського кордону в районі Зугреса на Донеччині, а вже там терористи їх зустрінуть та привезуть у Донецьк.

Нагадаємо, проросійські та російські терористи "хазяйнують" на українському Донбасі вже п'ятий місяць поспіль. Стільки ж часу на Сході триває антитерористична операція. Цього тижня російські війська вже відкрито вдерлися в Південно-Східну Україну.