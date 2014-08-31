Ніч у Донецьку минула неспокійно, після обстрілу знеструмлено два райони - міськрада

Про це повідомляється на офіційному сайті міськради Донецька.

"Ніч з 30 на 31 серпня минула неспокійно. Близько першої ночі був артобстріл в Київському районі. О 4 годині ранку звуки канонади і одиночних залпів стали лунати у Ворошиловському, Калінінському і Пролетарському районах, про що повідомляють жителі", - йдеться в повідомленні.

Станом на 9.00 31 серпня обстановка в Донецьку зберігається напруженою, при цьому комунальні служби і громадський транспорт працюють у штатному режимі, крім тролейбусів маршруту №8.

Читайте такожУ Донецьку внаслідок обстрілу загорівся залізничний вокзал"Після нічного артобстрілу була знеструмлена підстанція Гілка. Мікрорайони Гладківка, Іванівка, Путилівка Київського і частина Ворошиловського районів, яким ввечері 30 серпня відновили електропостачання, знову залишилися без світла. Крім того, через пошкодження мереж електропередач був зупинений Центральний водопровідний вузол. Його робота була відновлена в 6.00", - повідомляє міськрада.