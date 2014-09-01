Комбат "Донбасу" про ситуацію в Іловайську: Витягли ще 10 поранених

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Вийшов з палати, шкандибаю на процедури, телефонують і повідомляють витягли 10 поранених. Роблю ще крок і спостерігаю в сусідній палаті друже Володю Парасюка. Зустрілися дві самотності.... З другим днем народження, брате", - написав Семенченко.

29 серпня президент Росії Володимир Путін закликав терористів, яких він назвав «ополченням Новоросії», відкрити гуманітарний коридор для українських військовослужбовців, які опинилися в оточенні.Читайте такожПорошенко обіцяє кадрові висновки у зв'язку з останніми подіями в зоні АТО

Прес-служба батальйону "Донбас" повідомляла, що вранці 29 серпня силам АТО під Іловайськом висунули ультиматум - здатися або загинути.

Українці почали виходити з оточення 30 серпня. Того дня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про вихід із оточення бойовиків під Іловайськом 28 бійців Національної гвардії України. Пізніше Аваков уточнив, що всього за ніч до позицій сил антитерористичної операції вийшло близько 100 бійців, проте військовим, оточеним бойовиками під Червонопіллям, вирватися поки не вдалося.Читайте такожЗ оточення під Іловайськом вийшло ще 84 бійці АТО

1 вересня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко з посиланням на комбата "Донбасу" Семена Семенченка повідомив, що із оточення під Іловайськом вийшли ще 84 бійці - батальйонів "Дніпро-1", "Донбас" і "Світязь".

Точних даних про загиблих та взятих у полон українців під Іловайськом немає.