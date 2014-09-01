Парасюка захопили російські військові. Володимир хитрістю вирвався з полону - Філатов
Володимир Парасюк, командир 4 роти батальйону "Дніпро" повернувся з полону.
Про це повідомив у Фейсбуці заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Борис Філатов.
"Вову Парасюка - героя Майдану і символ Опору поранило в голову осколком і контузило", - написав він.
За словами Філатова, Парасюка взяли в полон російські кадрові військові.
Читайте такожУ боях з терористами в Іловайські загинули 4 бійці батальйону "Дніпро-1", 14 - поранені
"Передали чеченам. Ті намагалися принижувати. Зривали православний хрест. Вова не дав це зробити. Сказав, що мати подарувала", - написав він.
Російські десантники вивезли Парасюка в Росію.
"Там його допитували грушники. І так і не зрозуміли хто він! Вова перехитрив їх!", - зазначає Філатов.
Потім Парасюка повернули назад в Україну і передали терористам ДНР. Ті теж не зрозуміли, хто їм попався, і віддали українським військовим.
"Вова зараз спить. У нього все добре. А я вже бачу той день, коли з росіян Росії кадирівці почнуть знову зривати хрести", - написав Філатов.