В Україні діє не менше чотирьох тактичних батальйонів збройних сил Росії - РНБО

На території України діє не менш як чотири тактичні батальйони збройних сил Російської федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.Читайте такожЗа останні дні РФ перекинула до України 10-20 тисяч своїх солдат - радник міністра оборони

"За оперативною інформацією, на території України діє не менше чотирьох тактичних батальйонів російських військовослужбовців", - сказав Лисенко.

За його словами, ці батальйони посилені бронетехнікою та важкою артилерією.

За словами Лисенка, такі формування російських Збройних сил помічені, зокрема,у районі Новосвітлівка-Новоганнівка-Красне, у районі Старобешевого-Новокатеринівки, у районі Кумачове-Побєда, у районі Щербак-Маркіне.

Сьогодні РНБО повідомило, що військовослужбовці сил АТО, які були задіяні в обороні від терористів та російських військових аеропорту "Луганськ" за наказом залишили цей об’єкт. Вранці штаб АТО повідомив, що сьгодні відбувся бій між українськими десантниками та посиленим танковим батальйоном збройних сил РФ за утримання аеропорту "Луганськ".