Сили АТО за наказом залишили аеропорт "Луганськ"

Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"На луганському напрямку українські військові отримали наказ та відійшли з аеропорту "Луганськ", - сказав Андрій Лисенко. Він зазначив, що "зважаючи на точність обстрілів аеропорту, можна зробити висновок, що стрільбу з артсистем ведуть професійні військові".

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері 1,5 тис. українських військових намагалися відбити луганський аеропорт, і опинилися в оточенні бойовиків. Сьогодні вранці оборонний бій українських десантників з посиленим танковим батальйоном збройних сил РФ за утримання аеропорту "Луганськ" тривав.