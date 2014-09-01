Сили АТО за наказом залишили аеропорт "Луганськ"
13:10, 01 вересня 2014Політика
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Військовослужбовці сил АТО, які були задіяні в обороні від терористів та російських військових аеропорту "Луганськ" за наказом залишили цей об’єкт.
Українські військові залишили аеропорт "Луганськ"/ фото informator.lg.ua
Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"На луганському напрямку українські військові отримали наказ та відійшли з аеропорту "Луганськ", - сказав Андрій Лисенко. Він зазначив, що "зважаючи на точність обстрілів аеропорту, можна зробити висновок, що стрільбу з артсистем ведуть професійні військові".
Як повідомляв УНІАН, учора ввечері 1,5 тис. українських військових намагалися відбити луганський аеропорт, і опинилися в оточенні бойовиків. Сьогодні вранці оборонний бій українських десантників з посиленим танковим батальйоном збройних сил РФ за утримання аеропорту "Луганськ" тривав.
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