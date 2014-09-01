НАТО не відомо про офіцерів альянсу, начебто заблокованих у Маріуполі

Про це у понеділок в Брюсселі повідомила речник альянсу Оана Лунгеску, коментуючи відповідну інформацію, розповсюджену російським агентством ІТАР-ТАСС.

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"Я б не сказала, що ІТАР-ТАСС чи інші російські інформаційні агентства завжди мають достовірну інформацію. У цьому конкретному випадку я можу сказати, що мені не відомо ні про ніяких натівських офіцерів у Маріуполі", - сказала вона.