НАТО не відомо про офіцерів альянсу, начебто заблокованих у Маріуполі

17:14, 01 вересня 2014
Політика
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НАТО нічого не відомо про начебто заблокованих в Маріуполі офіцерів альянсу.

В НАТО спростували інформацію про своїх офіцерів у Маріуполі / Фото : NATO.int

Про це у понеділок в Брюсселі повідомила речник альянсу Оана Лунгеску, коментуючи відповідну інформацію, розповсюджену російським агентством ІТАР-ТАСС.

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"Я б не сказала, що ІТАР-ТАСС чи інші російські інформаційні агентства завжди мають достовірну інформацію. У цьому конкретному випадку я можу сказати, що мені не відомо ні про ніяких натівських офіцерів у Маріуполі", - сказала вона. 

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