НАТО говоритиме з Україною про членство, коли вона скасує позаблоковий статус - Расмуссен

Про це він заявив у понеділок в Брюсселі на пресс-конференції, відповідаючи на запитання УНІАН. "Ми будемо говорити з Україною, як просуватися вперед (у питанні членства) у випадку, якщо Україна змінить свою політику позаблокового статус", - сказав генсек альянсу.

Він підтвердив позицію, згідно з якою Україна буде членом НАТО, якщо вона цього захоче та виконає необхідні критерії.

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Говорячи про часові рамки набуття членства, Расмуссен зазначив, що нинішнє українське керівництво бачить цей процес так, що новий парламент після виборів змінить законодавство щодо статусу. "Ми повинні дочекатися виборів та законодавчоі процедури. Якщо парламент ухвалить цей закон, тоді я очікую, що Україна поставить це питання на засідання Комісіі Украіна-НАТО і на цій підставі напрацюємо план щодо подальшого розвитку партнерства. Але зараз дуже важко передбачити (час вступу), тому що багато буде залежати від самої Украіни, іі здатності провести реформи та виконати необхідні критерії. Тому зараз дуже важко сказати щодо термінів", - сказав він.