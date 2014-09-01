Порошенко зустрівся із американським сенатором Менендесом

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як йдеться у повідомленні, Порошенко поінформував про загострення ситуації в Донецькій та Луганській областях у зв’язку з агресією Росії проти України. Він також зазначив, що українські Збройні Сили мали значний прогрес у протидії бойовикам до тих пір, доки не втрутилась російська армія.

«Зараз для України є критично важливим отримати допомогу у її боротьбі за свободу, демократію, суверенітет», - наголосив Порошенко.

В свою чергу, сенатор Менендес відзначив: «Ці події загрожують не лише Україні, а всьому світові. І хоча першими жертвами є українці, вони - не єдині жертви. Це питання світової безпеки».

Читайте такожПорошенко та Обама зустрінуться 18 вересня у Вашингтоні Президент поінформував про плани здійснити візит на саміт НАТО, де він має намір провести переговори з лідерами держав-членів щодо координації подальших дій.

Глава держави передав Роберту Менендесу подяку Конгресу США за ініціативу надати Україні статус основного союзника поза блоком НАТО.

Читайте такожДвоє сенаторів США закликають Вашингтон озброїти Україну«Це дозволить нам отримати нові можливості від співпраці зі Сполученими Штатами та посилити свою безпеку», - відзначив Президент.

Петро Порошенко та Роберт Менендес обговорили візит українського Президента до США, який планується на другу половину вересня, та заплановані зустрічі з керівництвом США.

Глава держави має намір під час візиту до США підняти питання про визнання так званих «ЛНР» та «ДНР» терористичними організаціями.