Порошенко та Обама зустрінуться 18 вересня у Вашингтоні
Президент США Барак Обама прийме президента України Петра Порошенка в Білому домі 18 вересня.
Про це повідомив посол США в Україні Джеффрі Пайєт у своєму Twitter.
«Президент Обама прийматиме президента України Петра Порошенка у Білому домі у четвер, 18 вересня», - написав Пайєтт.
President Obama will host President Petro Poroshenko of #Ukraine at the White House on Thursday, September 18: http://t.co/xFU7L8ZpfW
— Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) August 29, 2014
Обама запросив Порошенка до Вашингтона під час свого виступу в Білому домі.
Під час промови президент США також звинуватив Росію в ескалації насильства в Україні.
Читайте такожСША можуть посилити санкції проти Росії через її вторгнення до УкраїниЗа словами Обами, Росія навчає, озброює і фінансує бійців самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Він також зазначив, що це підтверджують нові супутникові знімки, які демонструють наявність військ РФ на території України.
Крім того, президент США зазначив, що США не розглядають варіант військового втручання у вирішення конфлікту в Україні.