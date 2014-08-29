Порошенко та Обама зустрінуться 18 вересня у Вашингтоні

Про це повідомив посол США в Україні Джеффрі Пайєт у своєму Twitter.

«Президент Обама прийматиме президента України Петра Порошенка у Білому домі у четвер, 18 вересня», - написав Пайєтт.

President Obama will host President Petro Poroshenko of #Ukraine at the White House on Thursday, September 18: http://t.co/xFU7L8ZpfW — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) August 29, 2014

Обама запросив Порошенка до Вашингтона під час свого виступу в Білому домі.

Під час промови президент США також звинуватив Росію в ескалації насильства в Україні.

Читайте такожСША можуть посилити санкції проти Росії через її вторгнення до УкраїниЗа словами Обами, Росія навчає, озброює і фінансує бійців самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Він також зазначив, що це підтверджують нові супутникові знімки, які демонструють наявність військ РФ на території України.

Крім того, президент США зазначив, що США не розглядають варіант військового втручання у вирішення конфлікту в Україні.