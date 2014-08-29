Порошенко та Обама зустрінуться 18 вересня у Вашингтоні

10:35, 29 серпня 2014
Політика
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Президент США Барак Обама прийме президента України Петра Порошенка в Білому домі 18 вересня.

REUTERS

Про це повідомив посол США в Україні Джеффрі Пайєт у своєму Twitter.

«Президент Обама прийматиме президента України Петра Порошенка у Білому домі у четвер, 18 вересня», - написав Пайєтт.

Обама запросив Порошенка до Вашингтона під час свого виступу в Білому домі.

Під час промови президент США також звинуватив Росію в ескалації насильства в Україні. 

Читайте такожСША можуть посилити санкції проти Росії через її вторгнення до УкраїниЗа словами Обами, Росія навчає, озброює і фінансує бійців самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Він також зазначив, що це підтверджують нові супутникові знімки, які демонструють наявність військ РФ на території України.

Крім того, президент США зазначив, що США не розглядають варіант військового втручання у вирішення конфлікту в Україні.

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