На Луганщині представники армії РФ вимагають виділити землю для поховання загиблих - Тимчук

У Красному Лучі, що на Луганщині, представники ЗС РФ вимагають від місцевої влади виділити ділянку землі для поховання загиблих.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"За нашими даними, мова йде про загиблих російських військовослужбовців", - зазначив він.

За словами Тимчука, ситуація на Донбасі залишається надзвичайно складною. Війська РФ і бойовики роблять наступальні дії, отримуючи нові підкріплення з території РФ.