На Луганщині представники армії РФ вимагають виділити землю для поховання загиблих - Тимчук
08:17, 02 вересня 2014Політика
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За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», в Красному Лучі збираються ховати загиблих російських військовослужбовців.
REUTERS
У Красному Лучі, що на Луганщині, представники ЗС РФ вимагають від місцевої влади виділити ділянку землі для поховання загиблих.
Про це повідомив координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
"За нашими даними, мова йде про загиблих російських військовослужбовців", - зазначив він.
За словами Тимчука, ситуація на Донбасі залишається надзвичайно складною. Війська РФ і бойовики роблять наступальні дії, отримуючи нові підкріплення з території РФ.
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