На Луганщині через бойові дії без газу залишилося півтори тисячі абонентів - РНБО



Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний центр РНБО.

Також у повідомленні зазначається, що на території Краснодона, Молодогвардійська, Суходільська Луганської області терористи ввели щомісячний збір податку розміром 1 тис грн для всіх приватних підприємців регіону. В обмін на гроші приватним підприємцям обіцяють видати квитанції з печатками та штампами терористичної організації “ЛНР”.

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В РНБО нагадали, що на кордоні районів проведення АТО Державна служба з надзвичайних ситуацій України розгорнула 7 транзитних пунктів для зустрічі внутрішньо переміщених осіб з розрахунку до 70-400 осіб кожний. У Донецькій області – в районі Красноармійська, Волновахи та Маріуполя, у Луганській області – в районі Сватового, Лисичанська та Щастя. У Дніпропетровській області – під селом Орли Покровського району.

Загалом до транзитних пунктів за час проведення АТО звернулося 20 тисяч 337 осіб, з них майже 3 тисячі дітей. Протягом останньої доби звернулося 645 мешканців Донбасу. Усіх їх було забезпечено відповідними умовами для перебування, вирішується питання щодо їх відправки.