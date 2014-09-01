На Луганщині через бойові дії без газу залишилося півтори тисячі абонентів - РНБО

03:22, 01 вересня 2014
Політика
0 0

У Луганській області через бойові дії терористів припинено газопостачання півтора тисячі абонентам у селах Родакове Слов’яносербського району, Бугаївка, Селезньовка, Ящикове Перевальського району.

/ lenta-ua.net


Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний центр РНБО.

Також у повідомленні зазначається, що на території Краснодона, Молодогвардійська, Суходільська Луганської області терористи ввели щомісячний збір податку розміром 1 тис грн для всіх приватних підприємців регіону. В обмін на гроші приватним підприємцям обіцяють видати квитанції з печатками та штампами терористичної організації “ЛНР”.

Читайте такожТерористи пошкодили магістральний газопровід на Луганщині - РНБО

В РНБО нагадали, що на кордоні районів проведення АТО Державна служба з надзвичайних ситуацій України розгорнула 7 транзитних пунктів для зустрічі внутрішньо переміщених осіб з розрахунку до 70-400 осіб кожний. У Донецькій області – в районі Красноармійська, Волновахи та Маріуполя, у Луганській області – в районі Сватового, Лисичанська та Щастя. У Дніпропетровській області – під селом Орли Покровського району. 

Загалом до транзитних пунктів за час проведення АТО звернулося 20 тисяч 337 осіб, з них майже 3 тисячі дітей. Протягом останньої доби звернулося 645 мешканців Донбасу. Усіх їх було забезпечено відповідними умовами для перебування, вирішується питання щодо їх відправки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter